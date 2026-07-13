Ο παρατεταμένος και έντονος καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη έχει προκαλέσει δραματικές συνέπειες. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Γαλλίας έχει σχεδόν αποξηρανθεί, οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να αφανίζουν τεράστιες εκτάσεις, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών.

Ενδεικτικές της σοβαρότητας της κατάστασης είναι οι εικόνες από το Μονζάν-σιρ-Λουάρ, όπου ο ποταμός Λίγηρας, μήκους περίπου 1.006 χιλιομέτρων και ο μεγαλύτερος της Γαλλίας, έχει σχεδόν στερέψει. Στη θέση της άλλοτε ορμητικής κοίτης απλώνεται πλέον μια απέραντη αμμουδιά, με ελάχιστες στάσιμες λιμνούλες να μαρτυρούν την προηγούμενη παρουσία του νερού.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στον ποταμό Ντουμπ, στην κοινότητα Μεζόν-ντι-Μπουά-Λιεβρμόν, ο οποίος έχει επίσης αποξηρανθεί σχεδόν ολοκληρωτικά, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση της στάθμης των υδάτων.

Πηγή: newsbeast.gr