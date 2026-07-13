Δηλώσεις με το πέρας του επίσημου μνημοσύνου στη ναυτική βάση στο Μαρί έκανε η μάνα των δίδυμων ναυτών Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου, οι οποίοι έχασαν κι αυτοί τόσο άδικα τη ζωή τους στη φονική έκρηξη του 2011.

Η Πόπη Χριστοφόρου, με καταγγελτικό λόγο όπως πάντα, καυτηρίασε τα όσα ακούγονται για τη φονική έκρηξη, 15 ολόκληρα χρόνια μετά.

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«Δεκαπέντε χρόνια.. τι να πρωτοθυμηθούμε στη ναυτική βάση; Την πρώτη μέρα; Που ήταν καμένη γη; Τι να πρωτοθυμηθώ… που ακόμα μέχρι και σήμερα αμφισβητούν τη φονική έκρηξη; Αμφισβητούν την ανθρωποκτονία; Υπάρχει ένα πόρισμα Πολυβίου που είναι τόσο ξεκάθαρο, που μιλά για επιθετική, εσκεμμένη ενέργεια. Γνωρίζοντας τις πράξεις τους, είχαν γνώση, ήξεραν και μέχρι σήμερα δεν μπορούν να το καταλάβουν..».

Δείτε το βίντεο της συνέντευξης στην ιστοσελίδα Νέα Πόλις:

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