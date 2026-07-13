Την υπόθεση με τα απειλητικά μηνύματα σε εμπορικό κέντρο, σχολίασε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας αποκάλυψε ότι έχει ήδη εντοπιστεί πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται με την υπόθεση. «Έχουμε εντοπίσει κάποιο πρόσωπο που φαίνεται ότι είχε εμπλοκή στη διάδοση αυτών των απειλητικών μηνυμάτων», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα, λέγοντας πως «η Αστυνομία και άλλες αρμόδιες Αρχές αμέσως επισκέφθηκαν τους χώρους, ενεργοποιήθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα, έγιναν οι έρευνες και οι εξετάσεις. Δεν διαπιστώθηκε ότι υπήρξε οτιδήποτε ύποπτο».

Όπως είπε, «έχει εντοπιστεί ένα πρόσωπο, το οποίο ανακρίθηκε και είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση της υπόθεσης», προσθέτοντας ότι «αν έχουμε κάτι που να σηματοδοτεί κάποια κατάληξη, σίγουρα θα το ανακοινώσουμε».

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