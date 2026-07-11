Σήμανε συναγερμός το απόγευμα του Σαββάτου στις Αρχές, έπειτα από τη λήψη απειλητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν το Mall of Nicosia και το ΚΕΜΑ στη Λευκωσία.

Η Αστυνομία τέθηκε άμεσα σε κινητοποίηση και διενεργεί εξετάσεις, ενώ στα δύο κτήρια εφαρμόζονται προληπτικά τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Στα δύο σημεία βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των απειλητικών μηνυμάτων, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.













Πηγή φωτογραφιών: West Nicosia News





