Στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής μετά από πτώση σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάφο, προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριο Ιγνατίου, ο 37χρονος συνελήφθη γύρω στις 10:15 το βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράλειψης καθήκοντος ως αρχηγός οικογένειας και της παράλειψης ευθύνης ως πρόσωπο που είχε τη μέριμνα άλλου προσώπου.

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του άτυχου αγοριού προγραμματίστηκε να διενεργηθεί στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, στο νεκροτομείο Λευκωσίας, από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία συνεχίζονται.

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