Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Αστυνομία και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και παράνομης απασχόλησης, συνελήφθησαν σήμερα συνολικά 14 πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που διενεργήθηκε σήμερα στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας, σε δύο εργοτάξια, μία υπεραγορά και ένα ταχυφαγείο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 14 πρόσωπα για το αδίκημα της παράνομης απασχόλησης ενώ 4 από αυτούς συνελήφθησαν και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι δράσεις της Αστυνομίας για πάταξη της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομης απασχόλησης, συνεχίζονται καθημερινά.