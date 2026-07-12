Το μεσημέρι της Κυριακής σημειώθηκαν διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Λακατάμειας, εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν οι περιοχές Αγίου Μάμα και Ανθούπολης, καθώς και τμήμα της περιοχής Αρχαγγέλου–Ανθούπολης, πλησίον του εμπορικού κέντρου Nicosia Mall.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η βλάβη εντοπίζεται σε υπόγειο καλώδιο και πιθανόν να οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες ή στην υγρασία.

Οι διακοπές καταγράφηκαν μεταξύ 13:06 και 13:10.



Να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο Nicosia Mall επανήλθε στις 14:30, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επανέλθει μέχρι τις 16:30.







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