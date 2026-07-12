Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω του αυξημένου αριθμού πυρκαγιών που καταγράφηκαν στην ύπαιθρο το τελευταίο 24ωρο, αλλά και των δύσκολων καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, οι αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών αποδίδονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για κακόβουλες ενέργειες.

Η Πυροσβεστική απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητές του, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι που προβλέπονται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να παρατηρούν την περιοχή τους και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς ή ύποπτων κινήσεων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι θα παραμείνει σε αυξημένη ετοιμότητα, με τα έμφορτα αεροσκάφη πυρόσβεσης να πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ θα συνεχιστεί η επιτήρηση περιοχών μέσω παρατηρητηρίων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις ομάδες ΣμηΕα, καθώς και με συνεχείς περιπολίες.



Η ανάρτηση Κεττή:





Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό πυρκαγιών στην ύπαιθρο το τελευταίο 24ώρο, τις αιτίες εκδήλωσης που είναι καθαρά η ανθρώπινη δραστηριότητα που σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται οι πυρκαγιές να είναι και κακόβουλες, αλλά και τα μετεωρολογικά δεδομένα που στη βάση των δελτίων… — Andreas Kettis (@akettis) July 12, 2026

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