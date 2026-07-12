Πυρκαγιά που προκλήθηκε από αυτανάφλεξη εκδηλώθηκε στις 07:50 το πρωί του Σαββάτου σε ισόγειο χώρο στάθμευσης διώροφης οικίας στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η φωτιά ξεκίνησε από σωρό ρούχων που ήταν εμποτισμένα με λινέλαιο και επεκτάθηκε σε μικρό σωρό από ξύλα και εξοπλισμό της οικίας.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ελαφριές ζημιές στη βαφή της τοιχοποιίας.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και την κατέσβησαν.

Όπως αναφέρεται, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι αυτή προκλήθηκε από αυτανάφλεξη.



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