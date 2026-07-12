Γύρω στις 4.15 το απόγευμα χθες Σάββατο [11/07], εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε ανοιχτό χώρο, σε περιοχή στο Γέρι. Νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αναφέρει ότι φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις, ενώ μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέσβησαν την πυρκαγιά.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα, ενώ υπέστησαν ζημιές άλλα έξι οχήματα.

Από τις εξετάσεις στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.



Την υπόθεση εμπρησμού διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ