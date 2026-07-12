Σύλληψη 41χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, χθες το απόγευμα, αναφορικά με υπόθεση απόπειρας ληστείας που διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου, σε υποκατάστημα τράπεζας, στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και σχετικά με υπόθεση κλοπής πινακίδων εγγραφής αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου, στην επαρχία Λάρνακας.

Ο 41χρονος τελούσε υπό κράτηση και σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας ληστείας σε χρυσοχοείο, στην επαρχία Λάρνακας.



Το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, διερευνά την υπόθεση.



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