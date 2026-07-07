Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον και ο δεύτερος καταζητούμενος για την απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο στη Λάρνακα. Πρόκειται για 41χρονο Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Παράλληλα, η διαδικασία προσωποκράτησης του 33χρονου συγκατηγορούμενου διακόπηκε και θα συνεχιστεί αύριο, μετά από αίτημα της υπεράσπισής του για προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργο Χαραλάμπους, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησαν σήμερα στις 15:15 το απόγευμα στη σύλληψη του καταζητούμενου ατόμου για την απόπειρα ληστείας του χρυσοχοείου χθες στη Λάρνακα.

Πρόκειται για Ευρωπαίο πολίτη η ηλικία του οποίου είναι 41 ετών.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Εναντίον των δύο υπόπτων η αστυνομία διερευνά τα ακόλουθα αδικήματα, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα ληστείας, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου κατηγορίας β, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, κατοχή επιθετικού όπλου, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια του επιθεωρητή εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία σήμερα ο ύποπτος 33 ετών παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για αίτηση έκδοσης διατάγματος κράτησής του.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της προσωποκράτησής του η δικηγόρος του υπόπτου Ανδριάνα Κλαίδη «ισχυρίστηκε ότι ο ύποπτος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας λόγω χρήσης ναρκωτικών».

Το Δικαστήριο διέταξε όπως η διαδικασία προσωποκράτησης διακοπεί και συνεχιστεί αύριο η ώρα 08:30.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργο Χαραλάμπους «κατόπιν εξετάσεων και ερευνών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, εντόπισαν γύρω στις 7 μ.μ. χθες σε πολυκατοικία, σε περιοχή της Λάρνακας όχημα ίδιου τύπου, μάρκας και χρώματος και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έφερε το όχημα των δραστών κατά την απόπειρα ληστείας, το οποίο και παραλήφθηκε».

Αναφέρει ότι «ακολούθως, εντοπίστηκε ο υπεύθυνος οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος, που όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για πολίτη τριτης χωρας ηλικίας 33 ετών».

Σημειώνει πως «σε έρευνα που έγινε εντός της οικίας του εν λόγω προσώπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια δύο πλήρη φυσίγγια τυφεκίου και ένα πολυβόλου και συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα».

Επίσης, «στη συγκεκριμένη οικία εντοπίστηκε και παραλήφθηκε τεκμήριο το οποίο φαίνεται να κατείχε ο δράστης κατά την απόπειρα ληστείας».

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Πηγή: ΚΥΠΕ