Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες, αφού στο εσωτερικό η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ σήμερα, Κυριακή, στις 11:00 το πρωί και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 17:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.







ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ: 1100 T.X. 12/07/2026 ΜΕΧΡΙ: 1700 T.X. 12/07/2026

YELLOW WARNING FOR EXTREME MAXIMUM TEMPERATURE FROM: 1100 L.T. 12/07/2026

TILL: 1700 L.T. 12/07/2026 pic.twitter.com/UsYSqqTM08 — CYMET (@CyMeteorology) July 11, 2026



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν προοδευτικά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικές αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.