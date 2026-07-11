Στην ταυτοποίηση και εξώδικη καταγγελία τριών προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, σε σχέση με το περιστατικό κατά το οποίο οχήματα είχαν σταματήσει στον αυτοκινητόδρομο για αγορά καρπουζιού.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι προχώρησε στην ταυτοποίηση των τριών προσώπων και στην εξώδικη καταγγελία τους.

Παράλληλα, τονίζει ότι η αδικαιολόγητη στάση στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να αποβεί μοιραία.





Η @Cyprus_Police ταυτοποίησε & κατήγγειλε εξώδικα 3 πρόσωπα για το περιστατικό με τη στάση οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, για αγορά καρπουζιού, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα ΜΚΔ.



Η αδικαιολόγητη στάση στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να αποβεί μοιραία.#RoadSafetyCy pic.twitter.com/NiO1gmnR27 — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) July 11, 2026





Διαβάστε επίσης: Μαζικά τα απειλητικά μηνυματά - Καθησυχάζει η Αστυνομία