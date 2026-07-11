Στην ταυτοποίηση και εξώδικη καταγγελία τριών προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, σε σχέση με το περιστατικό κατά το οποίο οχήματα είχαν σταματήσει στον αυτοκινητόδρομο για αγορά καρπουζιού.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι προχώρησε στην ταυτοποίηση των τριών προσώπων και στην εξώδικη καταγγελία τους.

Παράλληλα, τονίζει ότι η αδικαιολόγητη στάση στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να αποβεί μοιραία.



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