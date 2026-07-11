Χωρίς να προκύψει οτιδήποτε ύποπτο ή ανησυχητικό ολοκληρώθηκαν οι έρευνες και έλεγχοι που διενέργησε η Αστυνομία, μετά από τη τη λήψη απειλητικών μηνυμάτων.

Νωρίτερα η Αστυνομία είχε ανακοινώσει τη λήψη απειλητικών μηνυμάτων για το Nicosia Mall και το ΚΕΜΑ στη Λευκωσία. Σε νεότερη ανακοίνωση, αναφέρει ότι πέραν των πιο πάνω σημείων απειλητικά μηνύματα στάλθηκαν τόσο στο Mall of Cyprus, στη Λευκωσία, όσο και στο Kings Avenue Mall, στην Πάφο, καθώς και σε άλλα σημεία.

"Όλες οι αναφορές εξετάστηκαν από την Αστυνομία και μετά από έρευνες που διενεργήθηκαν δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το ύποπτο", αναφέρεται, σημειώνοντας ότι τα μέλη της Αστυνομίας συνεχίζουν να αξιολογούν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον τους, ενώ οι εξετάσεις για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζονται.

Η Αστυνομία στην ανακοίνωσή της ευχαριστεί το κοινό για τη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξε κατά τη διάρκεια των προληπτικών μέτρων που λήφθηκαν.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση εάν προκύψει οποιοδήποτε νέο στοιχείο.

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Πηγή: ΚΥΠΕ