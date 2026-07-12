Με το τελευταίο σχολικό κουδούνι, για χιλιάδες εργαζόμενους γονείς αρχίζει ένας διαφορετικός αγώνας. Οι καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών διαρκούν σχεδόν τρεις μήνες, όμως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις συνεχίζονται κανονικά.



Τα δημόσια θερινά σχολεία καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών, αλλά μόνο μέχρι τις 24 Ιουλίου, αφήνοντας ένα μεγάλο χρονικό κενό μέχρι την επιστροφή στα θρανία.



Για όσους δεν μπορούν να βασιστούν σε συγγενείς ή παππούδες, η λύση βρίσκεται στα ιδιωτικά summer schools, στις κατασκηνώσεις ή σε άλλες μορφές φύλαξης, με το κόστος να επιβαρύνει αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.



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