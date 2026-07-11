Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην τοποθεσία Στερακούθκια της συνοικίας Προδρομίου, στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:55 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:30, αφού κατέκαψε συνολική έκταση πέντε δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και σιτηρά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 μέλη του Τμήματος Δασών με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ένας ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας που συνέδραμε στις επιχειρήσεις.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

*Φωτογραφία αρχείου



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