Διαχειρίσιμη φαίνεται να είναι πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι έξω από το Κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας στη Λεμεσό και έθεσε σε συναγερμό τις δυνάμεις πυρόσβεσεις.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, η φωτιά μαινόταν σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και χαρουπόδεντρα.

"Στο σημείο εργάζονται τρία πυροσβεστικά οχήματα. Έγιναν προληπτικά ρίψεις από δύο έμφορτα πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία κλήθηκαν ενώ βρισκότναν σε περιπολία", σημείσε ο κ. Κεττής. Ανταποκρίθηκαν επίσης για να υποστηρίξουν την κατάσβεση δύο οργανωμένα εθελοντικά σύνολα το Support-Cy και ΑΤΛΑΣ.

«Η πυρκαγιά οριοθετείται και φαίνεται να είναι διαχειρίσιμη. Τα αίτια της θα διερευνηθούν μετά και την πλήρη κατάσβεση της», ανέφερε στην ανάρτηση του ο κ. Κεττής.



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Πηγή: ΚΥΠΕ