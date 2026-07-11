Σε κινητοποίηση τέθηκαν το μεσημέρι οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά είναι σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και χαρουπόδεντρα έξω από το Κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας στη Λεμεσό .

Στο σημείο εργάζονται τρία πυροσβεστικά οχήματα. Έγιναν προληπτικά ρίψεις από δύο έμφορτα πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία κλήθηκαν ενώ βρισκόνταν σε περιπολία. Ανταποκρίθηκαν επίσης για να υποστηρίξουν την κατάσβεση δύο οργανωμένα εθελοντικά σύνολα το Support-Cy και ΑΤΛΑΣ.

Η πυρκαγιά οριοθετείται και φαίνεται να είναι διαχειρίσιμη.



Τα αίτια της θα διερευνηθούν μετά και την πλήρη κατάσβεση της.

Διαβάστε επίσης: ΦΩΤΟ: Επιτήδειοι καλούν πολίτες μέσω WhatsΑpp εκπροσωπώντας δήθεν τον Αρναούτη