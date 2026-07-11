Δεκαπέντε χρόνια μετά την τραγωδία με τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, η ΕΜΑΚ τίμησε τη μνήμη των πεσόντων πυροσβεστών κατά τη διάρκεια τελετής στην Κοφίνου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, άλλων επισήμων καθώς και των οικογενειών των θυμάτων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ στην Κοφίνου. Έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων πυροσβεστών και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Η τελετή ολοκληρώθηκε με τους παρευρισκόμενους να ψέλνουν τον εθνικό ύμνο.

Στην τελετή παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος, μέλη των οικογενειών των πεσόντων, κρατικοί αξιωματούχοι, Βουλευτές, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στις τέσσερις τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πορεία εις μνήμην των πεσόντων πυροσβεστών από πεζοπόρο τμήμα αποτελούμενο από μέλη της ΕΜΑΚ.

Η πορεία ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις της Μονάδας στην Κοφίνου και ολοκληρώθηκε στη ναυτική βάση «Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης», ακολουθώντας τη διαδρομή των περίπου 17 χιλιομέτρων που διήνυσαν τα οχήματα της Μονάδας κατά την ανταπόκρισή τους στο τραγικό περιστατικό της 11ης Ιουλίου 2011.

Του πεζοπόρου τμήματος προπορευόταν επιτελικό όχημα της Υπηρεσίας, στο οποίο επέβαινε ο Διοικητής της ΕΜΑΚ, ενώ η πορεία συνοδευόταν από την Αστυνομία και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

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Πηγή: ΚΥΠΕ