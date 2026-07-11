Το ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη 19χρονου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με περιστατικό που συνέβη στις 9 Ιουλίου στη Λεμεσό και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού.

Συγκεκριμένα, στις 4.30 το απόγευμα της 9ης Ιουλίου, μέλος της ομάδας Ζ της Τροχαίας Λεμεσού, έκανε σήμα στον οδηγό αυτοκινήτου τύπου διπλοκάμπινου, το οποίο δεν έφερε πινακίδες εγγραφής, να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα, παραβιάζοντας κόκκινο σηματοδότη ενώ προέβη σε διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Ο οδηγός του εν λόγω αυτοκινήτου σταμάτησε σε κάποιο σημείο σε δρόμο της Λεμεσού και με την όπισθεν ταχύτητα, προσέκρουσε στην υπηρεσιακή μοτοσικλέτα που τον ακολουθούσε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μέλους της Αστυνομίας.

Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του πιστολιού και έριξε τρεις πυροβολισμούς στα ελαστικά του εν λόγω αυτοκινήτου, το οποίο όμως διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το μέλος της Αστυνομίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης και μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, εξασφαλίστηκε μαρτυρία αναφορικά με 19χρονο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν γύρω στις 11.15 χθες βράδυ τον εν λόγω 19χρονο να βρίσκεται κοντά σε αυτοκίνητο τύπου διπλοκάμπινου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο μπροστά από την οικία του στη Λεμεσό. Στη θέα των αστυνομικών, αυτός προσπάθησε να διαφύγει αλλά ανακόπηκε και συνελήφθη δυνάμει του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού όπου ο 19χρονος τέθηκε υπό κράτηση. Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, παράλειψης να σταματήσει σε σήμα ένστολου αστυνομικού, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και άλλα.

Το διπλοκάμπινο όχημα παραλήφθηκε και κρατήθηκε ως τεκμήριο για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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