Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πρόσληψη νέων μελών στην Αστυνομία, με τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των υποψηφίων που εξασφάλισαν επιτυχία.

Συνολικά, 225 υποψήφιοι πέρασαν επιτυχώς τη γραπτή δοκιμασία. Η υψηλότερη βαθμολογία που καταγράφηκε ήταν 85,75, ενώ η χαμηλότερη επιτυχής βαθμολογία διαμορφώθηκε στο 50,13. Ο αναλυτικός πίνακας των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμος εδώ.

Η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται με τα επόμενα στάδια που προβλέπονται στην προκήρυξη των θέσεων. Οι επιτυχόντες καλούνται να ενημερώνονται μέσω των επίσημων ανακοινώσεων για τις επόμενες ενέργειες, τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα: