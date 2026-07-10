Καταζητείται ο MOHAMAD ALMEHOU, 30 ετών από τη Συρία, κάτοικος Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συμπλοκής, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικών όπλων και άλλων αδικημάτων, που διαπράχθηκαν στις 8 Ιουλίου, 2026, στην Ξυλοφάγου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου στο τηλέφωνο 24804549, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

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