Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας σε φούρνο, η οποία διαπράχθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 3.30 το πρωί, διανομέας εταιρείας αντιλήφθηκε άγνωστο άνδρα εντός του φούρνου, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα, να προσπαθεί να αφαιρέσει το συρτάρι της ταμειακής μηχανής. Με τη βοήθεια του υπαλλήλου του φούρνου προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να διαφύγει παίρνοντας μαζί του το συρτάρι της ταμειακής μηχανής, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Τον δράστη ανέμενε έξω από τον φούρνο δεύτερο πρόσωπο το οποίο επέβαινε σε μοτοσυκλέτα και διέφυγαν μαζί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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