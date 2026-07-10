Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εργαζομένων που μετακινούνται στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς χορήγησης άδειας ανάπαυσης συνιστά άρση μιας διαχρονικής αδικίας και ικανοποιεί πάγιο αίτημα για ίση μεταχείριση, αναφέρει η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), με αφορμή την ομόφωνη ψήφιση των τροποποιητικών Κανονισμών για τις άδειες στη Δημόσια Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι οι νέες ρυθμίσεις καλύπτουν εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, καθώς και υπαλλήλους που διορίζονται στη Δημόσια Υπηρεσία έπειτα από υπηρεσία στις δυνάμεις ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

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Προσθέτει ότι οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα διατηρούν τον αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που είχαν στο προηγούμενο καθεστώς απασχόλησής τους, ενώ η προϋπηρεσία τους θα προσμετράται και για τη μελλοντική κλιμάκωση της άδειάς τους.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, οι νέες πρόνοιες διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, αναγνωρίζουν την προσφορά και την εργασιακή τους πορεία, ενώ προβλέπουν αναδρομική εφαρμογή των Κανονισμών από την 1η Ιανουαρίου 2018, αποκαθιστώντας, όπως αναφέρει, σημαντική στρέβλωση του προηγούμενου καθεστώτος.

Η συντεχνία εκφράζει ικανοποίηση για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι διαχρονικά υποστήριζε την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος και συμμετείχε ενεργά στις σχετικές διαβουλεύσεις. Παράλληλα, ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην προώθηση και ψήφιση της σχετικής ρύθμισης.

Καταλήγοντας, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των νέων Κανονισμών και να εργάζεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στη Δημόσια Υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ