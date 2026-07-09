Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα την Πέμπτη τους τροποποιητικούς κανονισμούς για τη χορήγηση αδειών στη δημόσια υπηρεσία, με τους οποίους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εργαζομένων που μετακινούνται στη δημόσια υπηρεσία, ώστε να υπολογίζεται για σκοπούς άδειας ανάπαυσης.

Οι κανονισμοί τροποποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών, προβλέποντας ότι η προηγούμενη υπηρεσία εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), καθώς και υπαλλήλων που μεταφέρονται στη δημόσια υπηρεσία από άλλες κρατικές υπηρεσίες ή οργανισμούς, θα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού ημερών άδειας ανάπαυσης που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα, οι νέες ρυθμίσεις καλύπτουν εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, καθώς και υπαλλήλους που διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία έπειτα από υπηρεσία στις δυνάμεις ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στόχος είναι να διατηρούν τον αριθμό ημερών άδειας που είχαν με το προηγούμενο καθεστώς απασχόλησής τους και τα χρόνια υπηρεσίας τους να προσμετρώνται για τη μελλοντική κλιμάκωση της άδειάς τους.

Παράλληλα, οι κανονισμοί επεκτείνονται και στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό και στο ωρομίσθιο προσωπικό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε θέση στη δημόσια υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές διατηρείται το ευνοϊκότερο δικαίωμα άδειας ανάπαυσης μέχρι να αποκτήσουν, μέσω της υπηρεσίας τους στη νέα θέση, δικαίωμα στην επόμενη κλίμακα αδειών.

Οι κανονισμοί προβλέπουν επίσης αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Παρουσιάζοντας τους κανονισμούς, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι αφορούν την προϋπηρεσία εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, η οποία μέχρι σήμερα δεν λαμβανόταν υπόψη κατά τον υπολογισμό των ημερών άδειας ανάπαυσης όταν αυτοί μετακινούνταν στη δημόσια υπηρεσία. Όπως είπε, με τις ρυθμίσεις αυτές «διορθώνεται μια στρέβλωση» και προάγεται η ίση μεταχείριση των εργαζομένων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού δήλωσε ότι με τους κανονισμούς τακτοποιείται ένα χρονίζον πρόβλημα και για τον λόγο αυτό το κόμμα του θα τους υπερψηφίσει. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να εξεταστούν και οι γενικότερες παρατηρήσεις που κατέθεσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου ανέφερε ότι οι κανονισμοί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας πως το ζήτημα έπρεπε να είχε επιλυθεί εδώ και πολύ καιρό, ώστε να μην υφίσταται η συγκεκριμένη διάκριση. Πρόσθεσε ότι οι κάποιες παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι συντεχνίες θα πρέπει να εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι, ενώ η Κυβέρνηση καταθέτει νομοθετήματα που ρυθμίζουν ζητήματα για τους δημοσίους υπαλλήλους, εξακολουθεί να αρνείται στους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου κατοχυρωμένα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Χαρακτήρισε την κατάσταση αυτή «παραδοξότητα» που, όπως είπε, δεν έχει λογική εξήγηση.

Οι τροποποιητικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν ομόφωνα, με 50 ψήφους υπέρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ