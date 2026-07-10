Σε επαναλειτουργία τίθεται από σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, για μεταβατικό διάστημα τριών μηνών, η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (Velister), η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με τη νέα πλατφόρμα, ανακοίνωσε το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε ώστε να δοθεί πρόσθετος χρόνος, πέραν της τρίμηνης παράλληλης λειτουργίας που προηγήθηκε, στους πολίτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Αυτές αφορούν επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών, προμήθεια συμβατού αποκωδικοποιητή ή παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις λήψης της οικίας τους.

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Όπως αναφέρεται, οι πολίτες θα μπορούν να συντονίσουν τους τηλεοπτικούς δέκτες τους στα κανάλια από τα οποία λάμβαναν μέχρι τις 30 Ιουνίου το σήμα της προηγούμενης πλατφόρμας. Επισημαίνεται επίσης ότι οι νέοι αποκωδικοποιητές και οι νέοι τηλεοπτικοί δέκτες είναι σε θέση να λαμβάνουν και το σήμα της προηγούμενης πλατφόρμας.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τονίζει ότι η παράλληλη επαναλειτουργία της προηγούμενης πλατφόρμας γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.