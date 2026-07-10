Η "σύγχρονη δουλεία" όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο κρατικό ραδιόφωνο ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου είναι ένας από τους λόγους, όπως υποστηρίζει, που ευνοούνται περιστατικά συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών.

Υπό την σκιά της άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε από ομάδες αλλοδαπών χθες βράδυ στην κοινότητά του, ο Γιώργος Ιουλιανός καλεί την Πολιτεία να προστατεύσει τους ξένους εργάτες, ώστε να μην τυγχάνουν συστηματικής εκμετάλλευσης από επιτήδειους.

Όπως ανέφερε, το περιβάλλον ευνοεί εκμεταλλευτές της έλλειψης εργατικού δυναμικού, υπό-ενοικιάζοντας ξένους εργάτες σε τρίτους.

Ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου είπε ότι είναι αναγκαία η διασφάλιση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων ανεξαρτήτως καταγωγής, διαμορφώνοντας μια στρατηγική απασχόλησης των εργατών από τρίτες χώρες και προωθώντας συλλογικές συμβάσεις με αξιοπρεπείς όρους απασχόλησης.

Πηγή: ΡΙΚ