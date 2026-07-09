Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 9/7/2026 η κλήρωση του Τζόκερ για τα €4.700.000.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 41, 37, 27, 21, 26
Τζόκερ ο αριθμός: 13
Διαβάστε επίσης: Εκατομμυριούχοι στη λίστα των δικαιούχων επιδομάτων
SigmaLive
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 9/7/2026 η κλήρωση του Τζόκερ για τα €4.700.000.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 41, 37, 27, 21, 26
Τζόκερ ο αριθμός: 13
Διαβάστε επίσης: Εκατομμυριούχοι στη λίστα των δικαιούχων επιδομάτων
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