Την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης με τους νεοσύλλεκτους, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 12 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους βανδαλισμούς και τα συνθήματα που γράφτηκαν σε τοίχους οικιών και δημόσιων χώρων.

Σε ανακοίνωσή του στα ΜΚΔ, το Κοινοτικό Συμβούλιο καταδικάζει ομόφωνα τα περιστατικά, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες ενέργειες που δεν συνάδουν με τον σεβασμό προς τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

Όπως αναφέρει, η απόφαση για ακύρωση της εκδήλωσης αποτελεί μήνυμα αποδοκιμασίας προς το «έθιμο» που ακολουθεί μερίδα νεαρών να ανακοινώνει την κατάταξή της στην Εθνική Φρουρά μέσω αναγραφής συνθημάτων και βανδαλισμών.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σημειώνει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμούν ούτε τους ίδιους τους νεοσύλλεκτους ούτε την κοινότητα του Λυθροδόντα, υπογραμμίζοντας πως ο σεβασμός στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία είναι αδιαπραγμάτευτος.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχές του προς όλους τους νεοσύλλεκτους για καλή κατάταξη, καλή θητεία και υγεία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

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