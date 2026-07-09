Την αδυναμία των βυτιοφόρων στην Κύπρο να συμμορφωθούν πλήρως με νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές μέχρι την προθεσμία της 8ης Αυγούστου εντόπισε η Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής που ασχολήθηκε με το θέμα την Πέμπτη, με το ΔΗΣΥ να ζητά από την Κυβέρνηση όπως δοθεί παράταση και το Άλμα να επισημαίνει τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες και να ζητά όπως βρεθεί η «χρυσή τομή».

Παράσταση ως προς την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών προδιαγραφών στα βυτιοφόρα οχήματα ζήτησαν την Πέμπτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εφαρμόζει τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

«Για πολλά χρόνια δεν εφαρμόστηκαν πλήρως οι πρόνοιες της συμφωνίας ATR, συνεπώς, δεν μπορεί το βάρος σήμερα να μετακυλιστεί αποκλειστικά στις επιχειρήσεις, χωρίς ένα σαφές, εφαρμόσιμο και δίκαιο σχέδιο μετάβασης», ανέφερε.

Ο κ. Πάζαρος συμπλήρωσε ότι τίθεται και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις που επένδυσαν σημαντικά κεφάλαια για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και δεν μπορεί να δημιουργούνται συνθήκες που τις φέρνουν σε μειονεκτική θέση, έναντι άλλων που για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμορφώθηκαν εγκαίρως.

«Στόχος μας δεν είναι ούτε η τιμωρία των επιχειρήσεων, ούτε η παράταση μιας προβληματικής κατάστασης. Στόχος, και αυτό είναι που ζητεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είναι η εξεύρεση μιας λύσης που θα διασφαλίζει πάνω απ' όλα την ασφάλεια των πολιτών, που θα αποκαθιστά την νομιμότητα και θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού μέσα από έναν ρεαλιστικό και ξεκάθαρο οδηγό χάρτη εφαρμογής», σημείωσε.

«Ζητούμε την κατανόηση του Υπουργείου και του κεντρικού κράτους να δώσει μια περαιτέρω παράταση στις εταιρείες για να συμμορφωθούν πλήρως με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι αδύνατον να συμμορφωθούν πλήρως μέχρι 8 Αυγούστου.

«Εδώ που φτάσαμε η παράταση είναι μονόδρομος και από εκεί και πέρα να πούμε ότι μέχρι την τάδε ημερομηνία και οι εταιρείες οι ίδιες πρέπει να είναι έτοιμες και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, μια εύλογη ημερομηνία με βάση την προεργασία που χρειάζεται για να είναι πλήρως συμμορφωμένοι», κατέληξε.

Η Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγία για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως είναι τα καύσιμα, από το 2004.

«Είμαστε στο 2026 και ενώ έπρεπε να είχε βγει διάταγμα από τον Υπουργό πριν από 10-15 χρόνια, το διάταγμα βγήκε τώρα. Μόνο 20% του στόλου που κυκλοφορεί στην Κύπρο ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ασφαλείας στους δρόμους», ανέφερε.

«Αντιλαμβάνομαι ότι για όλη αυτή την καθυστέρηση έχουν ευθύνη οι εκάστοτε Υπουργοί Μεταφορών. Ο νυν Υπουργός Μεταφορών, αφού έζησε και την εμπειρία των Τακάτα, όπου και πάλι υπήρχε ανάδειξη μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και εθελοτυφλούσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Υπουργείο Μεταφορών και καταλήξαμε να έχουμε δύο θανάτους και ένα σοβαρότατο τραυματισμό, σκέφτηκε ότι πολύ πιθανό να μην άντεχε η δημοτικότητα της Κυβέρνησης παρόμοια τραγικά συμβάντα, δεδομένου ότι υπάρχουν οδηγίες που δεν εφαρμόζονται», συνέχισε.

Σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπίδου, «υπάρχει ζήτημα, γιατί τώρα κλήθηκαν όλοι με το διάταγμα που έπρεπε να έχει βγει πριν 15 χρόνια και οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι αξιοποίησαν αυτήν την αδράνεια από το Υπουργείο Μεταφορών, σκέφτηκαν να το βγάλουν τώρα με άμεση ισχύ».

Υπάρχει, ανέφερε, «σοβαρό ζήτημα και αυτό είναι που επιδίωξε η Επιτροπή μας να δει σήμερα, γιατί από τη μια είναι η ασφάλεια των πολιτών, που για εμάς είναι κυρίαρχο θέμα, από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Οδηγία που έπρεπε να είχε εφαρμοστεί και τα διατάγματα του Υπουργού που έπρεπε να είχαν βγει από το 2016».

«Την ίδια ώρα είναι η δυσκολία που δήλωσαν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι να κάνουν αυτές τις αλλαγές άμεσα», είπε.

«Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή, αλλά σίγουρα η Βουλή είναι η τελευταία που πρέπει να αναλάβει ευθύνη για πράγματα που έπρεπε να είχαν κάνει οι κυβερνήσεις και να βρεθεί η Βουλή εκτεθειμένη σε θέματα ασφάλειας πολιτών», κατέληξε.

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Πηγή: ΚΥΠΕ