Άμεσες αλλαγές ως προς την υλοποίηση των έργων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού ζήτησαν την Πέμπτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, κατά τη διάρκεια συζήτησης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου στην κυκλοφορία, την οδική ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Καραϊσκάκης, είπε ότι η Λεμεσός χρειάζεται σύγχρονες και βιώσιμες λύσεις της μετακίνησης, ταυτόχρονα όμως, είναι ξεκάθαρο ότι κανένα έργο δεν μπορεί να πετύχει όταν δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών.

«Μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων και τις εισηγήσεις του Δήμου Λεμεσού, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχωρά σε διορθωτικές αλλαγές, οι οποίες θα εξεταστούν σήμερα σε συνεδρία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεμεσού, όπως μας έχει αναφέρει ο Δήμαρχος. Παράλληλα, το έργο πρέπει να προχωρήσει, ώστε να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότησή του», συνέχισε.

«Για εμάς, η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη. Μια πιο ασφαλής, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη Λεμεσός. Στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό της πόλης μας, αλλά και κάθε βελτίωση που θα κάνει το ΣΒΑΚ πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό μπρος στους πολίτες. Πρώτα ο πολίτης, αυτό είναι το κριτήριο μας και με αυτό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε», σημείωσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου, είπε ότι είναι αυτονόητο ότι η μετάβαση σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο και ανθρώπινο μοντέλο μετακινήσεων αποτελεί αναγκαιότητα για την πόλη και τους κατοίκους της Λεμεσού, ωστόσο την ίδια ώρα, διαπιστώνεται ότι ο τρόπος εφαρμογής συγκεκριμένων έργων δημιουργεί εύλογες ανησυχίες σε σχέση με την λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την αισθητική και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να υλοποιούνται αποσπασματικά ή χωρίς επαρκή τεχνική τεκμηρίωση, σχεδιασμό και κοινωνική συνέντευξη. Η επιτυχία του ΣΒΑΚ δεν θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης, αλλά από το κατά πόσο βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής και την μετακίνηση στην πόλη», ανέφερε.

«Ως ΑΚΕΛ ζητούμε ουσιαστική αξιολόγηση των παρεμβάσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενίσχυση της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, τον Δήμο Λεμεσού και τους εμπλεκόμενους φορείς, τεχνική επανεξέταση και βελτίωση των λύσεων όπου διαπιστώνονται προβλήματα, υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που να συνδυάζει δημόσια συγκοινωνίες, μικροκινητικότητα, οδική ασφάλεια και ορθολογική διαχείριση της κυκλοφορίας», εξήγησε.

«Η Λεμεσός χρειάζεται ένα ΣΒΑΚ που να βασίζεται στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την κοινωνική αποδοχή, ένα σχέδιο που να ενώνει και όχι να διχάζει, που να επιλύει προβλήματα και όχι να δημιουργεί καινούργια. Από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα, ώστε οι πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας να υπηρετούν πραγματικά τον άνθρωπο, την πόλη και το μέλλον», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς, είπε ότι το ΣΒΑΚ εκπονήθηκε το 2019, εγκρίθηκε την ίδια περίοδο και άρχισε να εκτελείται το 2024.

«Φυσικά, πολλές φορές ο σχεδιασμός δεν προβλέπει πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, απαιτήσαμε να ληφθούν υπόψη διάφορες καταγγελίες και παράπονα των συνδημοτών μας που έχουν προκύψει και την ίδια ώρα να απαιτήσαμε από τις υπηρεσίες και αυτούς που σχεδιάζουν να σταματήσουν επιτέλους να αγνοούν τις τοπικές αρχές και να συμπεριφέρονται κάποιοι γραφειοκράτες στα Υπουργεία που εδρεύουν στη Λευκωσία, στη Λεμεσό ως τον φτωχό συγγενή», συνέχισε.

Όπως εξήγησε, τα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στην πόλη και έχουν σχέση με το κυκλοφοριακό και την ανάπτυξη οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι το σχέδιο ανάπτυξης της πόλης θα έπρεπε να ήταν τελειωμένο το 2019 και μόλις πριν 15 μέρες δόθηκαν οδηγίες από την Υπουργείο Εσωτερικών να ξεκινήσει η εκπόνηση νέου τοπικού σχεδίου το οποίο θα ασχοληθεί και με τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και η επαρχία Λεμεσού.

«Αυτό το γεγονός το καταγγέλλω, θεωρώ ότι εσκεμμένα κάποιοι για λόγους που ήδη γνωρίζουν καθυστέρησαν τη μελέτη του τοπικού σχεδίου Λεμεσού. Θεωρώ ότι κάποιοι ήθελαν να ρυθμίσουν από μόνοι τους την ανάπτυξη της πόλης κουρεύοντας τις εξουσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και δηλώνω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι αν δεν προχωρήσουν τάχιστα σε συγκεκριμένες θεραπείες που έχουν σχέση με την πόλη και την επαρχία, θεραπείες προβλημάτων που ήδη έχουν δημιουργήσει, τότε θα μας βρουν απέναντί τους», σημείωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι γίνεται σπουδαία δουλειά από τον Δήμαρχο της Λεμεσού, όμως είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει προγράμματα, αποφάσεις και σχεδιασμούς των προηγούμενων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων.

«Αυτό που γίνεται σήμερα όμως στην Λεμεσό είναι τεράστιο πρόβλημα για όλους σχεδόν τους κατοίκους. Δεν είναι μόνο τα πασσαλάκια, δεν είναι μόνο το γενικότερο κυκλοφοριακό χάος, χρειάζεται συνεπώς μια επαναξιολόγηση του όλου σχεδιασμού και του όλου έργου που έχει γίνει. Γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί τεράστια ζημιά χωρίς να ευθύνονται, χωρίς να έχουν αποφασίσει οι ίδιοι για τις δικές τους δράσεις και επιχειρήσεις», σημείωσε.

«Συνεπώς καλούμε και το Δήμαρχο και τα Δημόσια Έργα να βρουν όλους εκείνους τους τρόπους άμεσα για να ανακληθούν κάποιες αποφάσεις, ούτως ώστε να υπάρξει ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων και με στόχο ακριβώς να υπάρξει σταδιακή καλλιέργεια κουλτούρας σε όλους τους πολίτες, να εφαρμόζονται πράγματα τα οποία σήμερα είναι ανέφικτα αλλά στο μέλλον μπορεί να γίνουν εφικτά», προσέθεσε.

Η Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε ότι στην Λεμεσό επικρατεί το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος. «Εξαναγκάζονται οι οδηγοί να κατευθύνονται προς την Αγία Φύλα, αντί προς τον κυκλικό κόμβο που είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Προχωρούν ευθείαν, δεν υπάρχει πιο μικρός κυκλικός κόμβος για να κάνουν αναστροφή και αναγκάζονται να κάνουν την αναστροφή τους μέσα στα χωράφια. Όλοι αυτοί που σχεδίασαν τη συγκεκριμένη περιοχή, φυσικά δεν μπορούν να δώσουν εξηγήσεις γιατί παρόμοιοι επιπόλαιοι σχεδιασμοί υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια της Λεμεσού, όμως κινδυνεύει κόσμος», συνέχισε.

«Παραδέχτηκε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία ότι ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει πολύ χαμηλή ορατότητα όταν ο οδηγός θέλει να στρίψει προς τα δεξιά. Το πόρισμα είναι ότι με τους σχεδιασμούς που έχουν κάνει στη Λεμεσό, με τον τρόπο που έχουν βάλει τους πασσάλους, το μόνο που δεν μπορούν να εγγυηθούν είναι την ασφάλεια των οδηγών και των κατοίκων της Λεμεσού, συνεπώς το όλο ζήτημα πρέπει να επαναξιολογηθεί», σημείωσε.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Σούγλης, είπε ότι επιβάλλεται αναστολή και διακοπή των έργων για το ΣΒΑΚ και επανασχεδιασμός του όλου σχεδίου.

«Δεν είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας να μπαίνουν δήθεν ποδηλατόδρομοι μπροστά από οικίες και γκαράζ σπιτιών. Έχει γίνει η Λεμεσός ένας χώρος γεμάτος πασσάλους. Θέσαμε στον Δήμαρχο και στους υπόλοιπους φορείς την αναγκαιότητα αυτή, φαίνεται μία κακή συνεννόηση μεταξύ Δημοσίων Έργων από την μια και Δημαρχείου από την άλλη».

«Εμείς ζητήσαμε να αφαιρεθούν τουλάχιστον όλα τα αχρείαστα πασσαλάκια. Η Λεμεσός δεν είναι η πόλη η οποία μπορούσε να φιλοξενήσει αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που έχει άτακτα αναπτυχθεί τέτοιου είδους σχέδια», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ