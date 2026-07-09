Οι ρωσικές τελωνειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν και κατέστρεψαν περίπου 140 τόνους εσπεριδοειδών, καθώς διαπίστωσαν ότι η πραγματική χώρα προέλευσης ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία και όχι η Τουρκία, όπως αναγραφόταν στα συνοδευτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με το Τελωνείο του Νοβοροσίσκ, σε συνεργασία με τη ρωσική φυτοϋγειονομική υπηρεσία Rosselkhoznadzor, τα κοντέινερ έφτασαν στη Ρωσία δηλωμένα ως τουρκικής προέλευσης. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της συσκευασίας, οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι σημάνσεις ανέφεραν ως παραγωγό την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή κυπριακών αγροτικών προϊόντων παραβιάζει το ρωσικό εμπάργκο τροφίμων, το οποίο επιβλήθηκε το 2014 με προεδρικό διάταγμα ως αντίμετρο στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ως αποτέλεσμα, ολόκληρη η ποσότητα χαρακτηρίστηκε απαγορευμένη και αποσύρθηκε από την αγορά, ενώ στη συνέχεια καταστράφηκε, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο αναπληρωτής πρώτος προϊστάμενος του Τελωνείου Νοβοροσίσκ, Ιβάν Οκορόκοφ, δήλωσε ότι η υπόθεση καταδεικνύει τη στενή συνεργασία των τελωνειακών αρχών με τη Rosselkhoznadzor για τον εντοπισμό περιπτώσεων παραποίησης της χώρας προέλευσης των εισαγόμενων προϊόντων.

Η Ρωσία διατηρεί από το 2014 απαγόρευση εισαγωγής σειράς αγροδιατροφικών προϊόντων από χώρες που έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, προϊόντα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν το εμπάργκο κατάσχονται και καταστρέφονται.