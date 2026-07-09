Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, ο κ. Πόλυς Παλλήκαρος. Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, μίλησε σχετικά με την έλλειψη πιστοποιημένων ναυαγοσωστών.

Αναφέρει ότι σήμερα θα συζητηθεί το θέμα στην Βουλή. Είπε ότι ο κανονισμός έλεγε ότι ναυαγοσώστης είναι εκείνος που είναι πιστοποιημένος με δίπλωμα. Η πρόθεση είναι να δοθεί αυτή η ευθύνη σε κρατικό φορέα, δηλαδή στην αρχή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Προσθέτει ότι υπάρχουν ιδιωτικες σχολές που κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά υπάρχουν και «πειρατές» όπως χαρακτήρισε. Δηλαδή άτομα ή εταιρείες που αναλαμβάνουν να δίνουν ναυαγοσώστες σε ξενοδοχεία και όπως ο ίδιος ανέφερε «Τον πρώτο που περνά από την πόρτα τον φέρνουν μέσα». Τονίζει ότι αυτά είναι τα φαινόμενα που θέλουν να αποφύγουν.

Υπογραμμίζει ότι θα μπορούσαν οι ιδιωτικές εταιρείες να συνεχίσουν να εργάζονται και η πιστοποίηση να γίνεται από την ομοσπονδία.

Ακόμη,αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην εύρεση προσωπικού. Τονίζει ότι η λύση είναι αύξηση των μόνιμων, των δεκάμηνων και των οκτάμηνων ναυαγοσωστών.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι: