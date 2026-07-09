Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δικηγόρου στη Λεμεσό, έπειτα από καταγγελία 19χρονης για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είχε συλληφθεί χθες από μέλη της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο επιχείρησης στη Λεμεσό, για υπόθεση κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών και μεταφέρθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας για ανάκριση.

Για τη νομική της εκπροσώπηση κλήθηκε δικηγόρος. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 19χρονη προχώρησε σε καταγγελία, ισχυριζόμενη ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον δικηγόρο.

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