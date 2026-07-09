Την επαναλειτουργία του... ιερού ζαχαροπλαστείου τους ανακοίνωσαν οι πατέρες της Μονής Αββακούμ οι οποίοι ως γνωστόν είναι ακόμη αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Σε ανάρτησή τους στα social media ανακοινώνουν ότι έχουν αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες υγειονομικές άδειες και παραδίδουν με ειδικό βανάκι τις παραγγελίες των πελατών τους. Πρόκειται για εγχείρημα που δεν γινόταν εν κρυπτώ αφού εδώ και μήνες στη σελίδα τους στο Facebook οι μοναχοί διαφημίζουν τις δουλειές τους, μπροστά από επαγγελματικά και σύγχρονα μηχανήματα ζαχαροπλαστικής

Η ανάρτηση του Νεκτάριου

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό και βαθιά εκτίμηση προς όλους εσάς που στηρίζετε την προσπάθειά μας, αισθανόμαστε πως έφθασε η στιγμή να μοιραστούμε μαζί σας μία όμορφη είδηση. Μετά την παράνομη, άδικη και απάνθρωπη εκδίωξή όλων εμάς των πατέρων της αδελφότητας από το μοναστήρι μας, σας ανακοινώνουμε ότι στον χώρο όπου διαμένουμε σήμερα, όχι πλέον σε ακριτικό χωριό της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού αλλά στο κέντρο της, δηλαδή στον Λυθροδόντα, ξεκινήσαμε με πίστη, εργατικότητα και ελπίδα ένα νέο κεφάλαιο της ζωής μας.

Εκεί δημιουργούμε καθημερινά με αγάπη γλυκές δημιουργίες για κάθε περίσταση: τούρτες γενεθλίων και γάμων, τρισδιάστατες τούρτες, λουκούμια γάμου, κεραστικά, κεραστικά και γλυκά χωρίς ζάχαρη, πρόσφορα, παννυχίδες και κάθε άλλη γλυκιά πρόταση που μπορεί να συνοδεύσει τις όμορφες στιγμές της ζωής σας. Με την ίδια επιμέλεια που αφιερώνουμε σε κάθε δημιουργία μας, φροντίσαμε από την πρώτη στιγμή η δραστηριότητά μας να λειτουργεί με υπευθυνότητα, οργάνωση και πλήρη σεβασμό προς τη νομοθεσία. Έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της διακονίας μας, ενώ παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για κάθε προβλεπόμενο έλεγχο, όπως άλλωστε επιβάλλει η υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

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Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, πραγματοποιούμε παραδόσεις σε ολόκληρη την Κύπρο με κατάλληλο όχημα που διαθέτουμε σύμφωνα με υγειονομικές άδειες μας, ώστε κάθε παραγγελία να φθάνει στον προορισμό της με την ίδια φροντίδα με την οποία δημιουργήθηκε. Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις, οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου.

Η πορεία αυτή μάς δίδαξε ότι η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από θόρυβο. Χρειάζεται υπομονή, συνέπεια και έργα. Κάθε δυσκολία έγινε ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός, κάθε εμπόδιο μία ευκαιρία να εργαστούμε περισσότερο και κάθε δοκιμασία μία αφορμή να εκτιμήσουμε ακόμη περισσότερο την αγάπη που λαμβάνουμε από εσάς.Δεν επιλέξαμε ποτέ τον δρόμο της αντιπαράθεσης.

Επιλέξαμε τον δρόμο της δημιουργίας. Δεν επενδύσαμε σε απαντήσεις και δεν κρατήσαμε κακία σε κανένα. Αφιερώσαμε τον χρόνο μας στην αγάπη, στην δημιουργία και στην τίμια εργασία, πιστεύοντας ότι Θεός ευλογεί κάθε καθαρό και ειλικρινή κόπο. Και όσο κάποιοι περίμεναν να λυγίσουμε, ο Θεός ευλογούσε τον κόπο μας και εσείς αγκαλιάζατε με ολοένα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αυτή την προσπάθεια. Τελικά, ο χρόνος είναι ο πιο δίκαιος κριτής και το αποτέλεσμα των έργων μιλά πάντοτε δυνατότερα από κάθε σχόλιο. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας είναι να γινόμαστε μέρος των πιο όμορφων στιγμών της ζωής σας και να συνεχίζουμε, με τη χάρη του Θεού, να δημιουργούμε με το ίδιο μεράκι. Και επειδή πιστεύουμε πως το χαμόγελο αξίζει πάντα μία γλυκιά αφορμή... Μην το σκέφτεστε λοιπόν, κάντε σήμερα την παραγγελία σας και…όσοι πικράθηκαν από την πιο πάνω ανακοίνωση, έχουν κερδίσει ένα δωρεάν γλυκό της επιλογής τους! Μπορούν να το παραγγείλουν από σήμερα. Τηλ. Επικοινωνίας 99117515Παρακαλώ όσοι έχετε την καλή διάθεση κοινοποιήστε το