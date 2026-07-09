«Είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι η Τζιύπρου το κρυφόν της…»

Με αυτούς τους διαχρονικούς στίχους ο Βασίλης Μιχαηλίδης αποτύπωσε τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση και το βαρύ τίμημα που πλήρωσε ο κυπριακός ελληνισμός.

Στις 9 Ιουλίου 1821, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός οδηγείται στην αγχόνη, στην πλατεία Σεραγίου της Λευκωσίας. Είναι ο πρώτος από εκατοντάδες Έλληνες της Κύπρου που θα εκτελεστούν με εντολή του Οθωμανού διοικητή Κιουτσούκ Μεχμέτ Πασά, σε μια προσπάθεια να καταπνιγεί κάθε σκέψη εξέγερσης και να τιμωρηθεί η έμπρακτη στήριξη της Κύπρου στον Αγώνα του 1821.

Ο Ιούλιος εκείνης της χρονιάς γράφτηκε με αίμα στην ιστορία του νησιού. Μαζί με τον Κυπριανό εκτελέστηκαν οι μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας, κληρικοί, πρόκριτοι και εκατοντάδες ακόμη Κύπριοι. Ελάχιστοι από όσους βρέθηκαν στις λίστες των Οθωμανών κατάφεραν να διαφύγουν.



Η συμμετοχή Κυπρίων στον Αγώνα προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την έναρξη της Επανάστασης, διατάχθηκε ο αφοπλισμός των Ελλήνων του νησιού, ενώ οι οθωμανικές αρχές άρχισαν να αντιμετωπίζουν με καχυποψία κάθε ένδειξη φιλελληνικής δράσης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός επιχείρησε να αποτρέψει μια αιματηρή σύγκρουση, γνωρίζοντας ότι αποτελούσε στόχο των Οθωμανών. Παρά τις προειδοποιήσεις και τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το νησί, επέλεξε να παραμείνει στην Κύπρο.

Οι εκτελέσεις αποτέλεσαν μόνο την αρχή. Τις επόμενες ημέρες έφθασαν στο νησί χιλιάδες Οθωμανοί στρατιώτες, οι οποίοι προχώρησαν σε μαζικές εκτελέσεις. Μέσα σε λίγες ημέρες θανατώθηκαν τουλάχιστον 470 Κύπριοι, ενώ οι διωγμοί συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης. Οι ιστορικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 2.000 Έλληνες της Κύπρου που έχασαν τη ζωή τους στα αντίποινα.





Η ιστορική και λογοτεχνική παρακαταθήκη

Τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821 αποτυπώθηκαν με ιδιαίτερη δύναμη στο έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη «Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία Κύπρου», ένα από τα σημαντικότερα έργα της κυπριακής λογοτεχνίας, γραμμένο στην κυπριακή διάλεκτο.

Παράλληλα, ιστορικοί όπως ο Δρ. Ντίνος Αυγουστή επισημαίνουν ότι, παρά τις σφαγές και τις διώξεις, εκατοντάδες Κύπριοι συνέχισαν να εγκαταλείπουν το νησί για να πολεμήσουν στην Ελλάδα, ενώ πολλοί διέθεσαν ακόμη και ολόκληρες τις περιουσίες τους για την ενίσχυση της Επανάστασης.

Η συμβολή της Κύπρου στον Αγώνα του 1821 υπήρξε πολύπλευρη και καθοριστική. Εκφράστηκε με οικονομική βοήθεια, εθελοντική συμμετοχή στα πεδία των μαχών, προσωπικές θυσίες και βαρύ ανθρώπινο τίμημα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.



