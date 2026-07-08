Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στον Στρόβολο.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, η φωτιά ξέσπασε σε άχρηστα υλικά που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
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