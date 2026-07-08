Σε εφιάλτη εξελίσσεται ο λαγοκέφαλος για τους επαγγελματίες ψαράδες, καθώς προκαλεί ζημιές με το ράμφος του στα αλιευτικά εργαλεία αλλά και στο αλίευμα.

Ο λαγοκέφαλος βρίσκεται στα θαλάσσια νερά της Κύπρου τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Αριθμό-ρεκόρ κατέγραψαν φέτος 150 επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι αλίευσαν συνολικά 103 τόνους λαγοκέφαλων, συμμετέχοντας στο Σχέδιο Χορηγιών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, ενώ έλαβαν συνολικά 487.000 ευρώ.

Το σχέδιο εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι το 2029 με την αμοιβή των ψαράδων να ανέρχεται στα 4,73 ευρώ το κιλό.

«Είναι γεμάτη θάλασσα λαγοκέφαλους με αποτέλεσμα να μειώνονται συνεχώς τα αποθέματα των ψαριών και αντι να ψαρεύουμαι ψάρια ψαρεύουμαι λαγοκέφαλους. Τρωνε τα αποθέματα και κάνουν ζημιές στα δίχτυα που έχουν αυξημένο κόστος να επαναδιορθωθούν». Δήλωσε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι ο επαγγελματίας ψαράς Παναγιώτης Κατσαρής.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας, δεν έχει καταγραφεί καμία επίθεση από λαγοκέφαλους σε λουόμενους στις κυπριακές παραλίες.

Σημειώνει ότι οι λουόμενοι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγεται η παρενόχληση ή και σίτιση του.

«Η συνολική ζημιά σε επίπεδο οικοσυστήματος πρέπει να ενταχθεί στην μεγάλη εικόνα και όσο αφορά το οικοσύστημα και τα αγαθά ζούμε με αυτά τα προβλήματα θα ζούμε πρέπει να προσαρμοστούμε». Επισήμανε στο «Μεσημέρι και Κάτι» ο Βιολόγος-Ωκεανογράφος Ευαγόρας Ησαΐα.

Χαρακτηριστικό του λαγοκέφαλου είναι τα δόντια του, τα οποία θυμίζουν εκείνα του λαγού, από όπου προέρχεται και η ονομασία του.

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