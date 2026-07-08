Ως ιστορικό χαρακτήρισε το Τμήμα Μετεωρολογίας το ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης που καταγράφηκε στον Αγρό στις 7 Ιουλίου, με ύψη βροχής που ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, με νέο ρεκόρ βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο.