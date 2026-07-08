Την απώλεια του βετεράνου συνδικαλιστή Δημήτρη Κωνσταντίνου ανακοίνωσε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τον θάνατό του. Ο εκλιπών υπηρέτησε την Ομοσπονδία για δεκαετίες, διατελώντας μεταξύ άλλων Γενικός Ταμίας της ΠΕΟ από το 1977 έως και την αφυπηρέτησή του.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, με αισθήματα βαθιάς θλίψης ανακοινώνει το θάνατο του βετεράνου συνδικαλιστή Δημήτρη Κωνσταντίνου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου, γεννήθηκε στον Άγιο Δομέτιο το 1951.

Παιδί φτωχής οικογένειας, κατόρθωσε να αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο και παρακολούθησε μαθήματα λογιστικής. Εργάστηκε σαν ξενοδοχοϋπάλληλος και ήταν δραστήριο μέλος της ΠΕΟ. Το 1972 προσλήφθηκε ως Βοηθός Γενικός Ταμίας της ΠΕΟ και το 1977 εκλέγηκε Γενικός Ταμίας της Ομοσπονδίας, θέση που κατείχε μέχρι την αφυπηρέτηση του.

Διετέλεσε για σειρά ετών μέλος του Γενικού και Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ.

Λεπτομέρειες για την κηδεία του εκλιπόντος θα ανακοινωθούν προσεχώς.