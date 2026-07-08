Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας από το Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026, στις 06:00, έως και την Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026, στις 20:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στις οδούς Στασάνδρου και Νικόδημου Μυλωνά, στην περιοχή του Λυκαβηττού, στο πλαίσιο του έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης».

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τμήμα της οδού Στασάνδρου, μεταξύ των οδών Άννης Κομνηνής και Ηλέκτρας, καθώς και τμήμα της οδού Νικόδημου Μυλωνά, μεταξύ των οδών Διγενή Ακρίτα και Αδρία, θα παραμείνουν κλειστά για την κυκλοφορία. Η πρόσβαση στις δύο οδούς θα επιτρέπεται αποκλειστικά στους κατοίκους της περιοχής.

Παραμένουν επίσης κλειστές, σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις για το ίδιο έργο, οι οδοί Βούλγαρη, Καλαβρύτων, Νάξου (βόρειο και νότιο τμήμα), Ορφέως (βόρειο και νότιο τμήμα), Κυπράνωρος, Κρήτης και Φιλιππιάδος.

Οι εκτροπές κυκλοφορίας και οι σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σύμφωνα με την επιτόπου σήμανση και τον εγκεκριμένο χάρτη εκτροπών.

Ο Δήμος Λευκωσίας απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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