Την αντίδρασή τους εκφράζουν καταστηματάρχες και κάτοικοι του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας για τον σχεδιασμό ανάπλασης της περιοχής, απορρίπτοντάς τον «κατηγορηματικά», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Καταστηματαρχών, Κατοίκων και Ιδιοκτητών Μικρών Επιχειρήσεων και Ακινήτων της Περιοχής των Πεζόδρομων του Ιστορικού Κέντρου της Λευκωσίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός που παρουσιάστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου «δεν αποτελεί βάση για συζήτηση» και ότι η ανάπλαση θα έπρεπε να καθιστά το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας «μια ρεαλιστικά ποιοτική επιλογή για κατοίκηση, αναψυχή, περίπατο και αγορές». Σημειώνουν, ακόμα, ότι το διαθέσιμο κονδύλι είναι περιορισμένο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο προϋπολογισμός για την ανάπλαση της περιοχής «είναι περίπου στο μισό του κόστους ενός πάρκινγκ».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τις αντιδράσεις, εξέφρασε την άποψη ότι αυτές είναι πρόωρες, σημειώνοντας ότι στον προγραμματισμό του έργου προβλέπονται δημόσιοι διάλογοι, μέσα από τους οποίους θα κατατεθεί ο προγραμματισμός και τα χρονοδιαγράμματα του έργου, ενώ θα δώσουν το περιθώριο για να εκφραστούν και να ακουστούν και οι θέσεις των κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής.

Οι καταστηματάρχες, οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και ακινήτων της περιοχής, σημειώνουν ότι διεκδικούν «ολοκληρωμένη, ουσιαστική και πραγματική ανάπλαση της περιοχής μας», με σωστό προϋπολογισμό, «ο οποίος θα διασφαλίσει την προστασία των επιχειρήσεών μας και την ποιότητα της ζωής μας, τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους», όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση.

Όσον αφορά το κονδύλι που ανακοινώθηκε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Ιουνίου 2026, λένε ότι είναι περιορισμένο και ότι δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες. Επισημαίνουν, δε, ότι μεγαλύτερα ποσά διατίθενται σε άλλα έργα, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης της λεωφόρου Ομήρου, η οδός Τρικούπη και η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

«Επιπλέον, πληροφορούμαστε ότι ο Δήμος σκοπεύει να αφήσει εκτός σχεδιασμού τις παρόδους ανατολικά της Ονασαγόρου και δυτικά της Λήδρας, εξαιρώντας σημαντικούς πεζόδρομους όπως η οδός Ιπποκράτους, όπου στεγάζεται το Λεβέντειο Μουσείο», σημειώνουν οι διαμαρτυρόμενοι στην ανακοίνωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν εξειδικευμένους μελετητές για τον σχεδιασμό του έργου, διαφάνεια στη διαβούλευση, δεκαπλασιασμό του κονδυλίου, οικονομικές εγγυήσεις για αποζημίωση και θεσμοθετημένη οικονομική στήριξη των καταστηματαρχών, αστικό πράσινο και αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λευκωσίας δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι δημόσιοι διάλογοι για το έργο αποσκοπούν στο να ακουστούν απόψεις πριν από την τελική προκήρυξη για την υλοποίησή του. Σημείωσε, δε, ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για την υλοποίηση των συναντήσεων για διάλογο επί των τεσσάρων θεματικών που άπτονται του έργου.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αντιδράσεις για το κονδύλι που ανακοινώθηκε, ο κ Προύντζος είπε ότι το ποσό των 10,8 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι περιορισμένο για τις εργασίες σε προσόψεις και πεζοδρόμους, ενώ ανέφερε ότι ξεχωριστά κονδύλια διαθέτουν ΑΗΚ και ΕΟΑ για έργα ηλεκτροδότησης και αντιμετώπισης πλημυρών αντίστοιχα.

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Πηγή: ΚΥΠΕ