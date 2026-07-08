Περισυλλογή ογκωδών και αχρήστων αντικειμένων, στην ενορία Αγίου Ιωάννη, προγραμματίζει στις 10 Ιουλίου ο Δήμος Λεμεσού, στο πλαίσιο εκστρατείας καθαριότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η περισυλλογή ογκωδών και αχρήστων αντικειμένων θα γίνει στις οδούς, Αγίων Πάντων, Γιαν Σιμπέλιους, Μαρκόνι, Αριστογείτονος, Αχιλλέως, Ασκληπιού, Φιλελλήνων, Τριών Ιεραρχών, Πειραιώς, Μουσών, Γουτεμβεργίου, Μυκόνου, Άστιγγος, Ακάμαντος, Ολύμπιου Διός, Νικολάου Σκουφά, Γεώργιου Οικονομίδη, Σουλίου, Μισιαούλη & Καβάζογλου (από αρ.40-80).

Οι πολίτες, προστίθεται, μπορούν να τοποθετήσουν ογκώδη και άχρηστα αντικείμενα έξω από τις οικίες ή τα υποστατικά σας, από το προηγούμενο απόγευμα, σε σημείο που να μην εμποδίζει τη διέλευση των πεζών και την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σημειώνεται πως τα αντικείμενα που γίνονται δεκτά για περισυλλογή αφορούν παλαιά έπιπλα και στρώματα, ξύλινα αντικείμενα, άλλα ογκώδη αντικείμενα και πλαστικά παιχνίδια, ενώ δεν παραλαμβάνονται μπάζα και οικοδομικά υλικά, οικιακά απορρίμματα καθημερινής χρήσης, κλαδέματα και γεωργικά απόβλητα.

Ο Δήμος Λεμεσού απευθύνει θερμή έκκληση προς όλους τους δημότες για συνεργασία και υπεύθυνη συμμετοχή, συμβάλλοντας από κοινού στη διατήρηση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής στην περιοχή μας.