Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο μίλησε ο κ. Άντης Αποστόλου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, σχετικά με τους ελέγχους που ξεκίνησαν για την αδήλωτη εργασία σε γάμους, βαπτίσεις, φωτογράφους και ανθοπωλεία.

Αρχικά ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι οι επιθεωρήσεις που θα γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας, με σκοπό τον περιορισμό της αδήλωτης και παράνομης εργασίας αλλά και την ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματα τους, και τους εργοδότες για υποχρεώσεις, άρχισε από το 2023.

«Σίγουρα δεν θα γίνονται έλεγχοι- επισκέψεις στους εργοδότες την ώρα που θα παρευρίσκονται και άλλα άτομα στον χώρο η και λαμβάνουν μέρος στην εκδήλωση είτε και στην εκκλησία», είπε.

Όπως εξήγησε, γίνονται πάντοτε προσπάθειες οι επιθεωρήσεις στους εργαζόμενους να γίνονται κάποιες ώρες πριν στο κέντρο εκδηλώσεων. Επιπρόσθετα ο κ. Αποστόλου, σημείωσε πως ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων σε εκδηλώσεις είναι αυτοεργοδοτούμενοι όπως οι φωτογράφοι και οι DJ. Κάτι που μέσω αυτών των επιθεωρήσεων σκοπεύουν να αλλάξουν, για να γίνει μια διαδικασία χαρτογράφησης.

Την ίδια ώρα ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε και στα πρόστιμα. Σε περίπτωση που κάποιος είναι αδήλωτος ως αυτοεργοδοτούμενος το πρόστιμο του φτάνει τα €1.400, και αν βρεθεί κάποιος, αδήλωτος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το πρόστιμο φτάνει τις €4.000, ανά άτομο, το οποίο επιβάλλεται στο εργοδότη. Εάν βρεθεί άτομο που εργάζεται παράνομα στη Δημοκρατία, τότε επιβάλλεται πρόστιμο όσο στο εργαζόμενο όσο στον εργοδότη.

Στον εργοδότη δίνεται ένα χρονικό περιθώριο 5 ημερών, είτε για να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία προς την υπηρεσία, είτε να ανασταλεί η έκδοση του προστίμου, είτε να μειωθεί το ύψος του.

Ο κ. Άντης, πρόσθεσε πως τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας των κλάδων αυτών σε ότι αφορά μισθωτούς, φαίνεται να κυμαίνονται στα ίδια ποσοστά με τους υπόλοιπους κλάδους, μεταξύ του 5% και 10%.

Κλείνοντας, ο κ. Αποστόλου τόνισε πως «Εμείς θέλουμε ο εργαζόμενος να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει όταν ξεκινά σε μια εργασία. Το ίδιο όμως και ο εργοδότης».

Διαβάστε επίσης: Σε πιλοτική βάση οι AI κάμερες σε δρόμους - Πότε αρχίζουν να μοιράζουν εξώδικα