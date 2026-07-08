Πιλοτική εφαρμογή καμερών τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τον εντοπισμό οδηγών που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση ξεκινά στη Λευκωσία, με στόχο την αντιμετώπιση της απρόσεκτης οδήγησης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, ανέφερε ότι οι νέες κάμερες είναι διαφορετικής τεχνολογίας από το υφιστάμενο σύστημα φωτοεπισήμανσης και, πέραν της χρήσης κινητού, μπορούν να εντοπίζουν και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι στην πιλοτική φάση δεν θα εκδίδονται καταγγελίες ή εξώδικα, καθώς προτεραιότητα είναι να αξιολογηθεί η αξιοπιστία των καμερών.

Απαιτείται τροποποίηση της νομοθεσίας

Ο Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, όπως είπε, για να μπορούν οι κάμερες να καταγγέλλουν αυτόνομα παραβάσεις όπως η χρήση κινητού ή η μη χρήση ζώνης, θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Ενδέχεται να επεκταθούν

Κατά τον Ευριπίδου, εφόσον η πιλοτική εφαρμογή κριθεί επιτυχής, οι κάμερες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και σε άλλα σημεία, με βασικό στόχο τη μείωση της απόσπασης προσοχής των οδηγών από τη χρήση κινητού τηλεφώνου.





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