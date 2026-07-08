Με χειροπέδες βρέθηκε 48χρονη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής από οικία ηλικιωμένου στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διάρρηξη διαπράχθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ενώ όπως ανέφερε ο 79χρονος ιδιοκτήτης, από την οικία του κλάπηκε το ποσό των €270.000.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο και, στο πλαίσιο των εξετάσεων που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι υπήρξε παραβίαση της οικίας.

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Ακολούθως, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον γυναίκας ηλικίας 48 ετών, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψή της το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής της.