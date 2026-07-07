Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης Αργεντινής–Αιγύπτου, το βράδυ της Τρίτης, ο ΥΠΑΜ Βασίλης Πάλμας και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου άφησαν για λίγο την πολιτική στην άκρη και μίλησαν… για ποδοσφαιρικά στην τηλεόραση του Σίγμα. Οι δύο τους σχολίασαν τις μέχρι στιγμής εντυπώσεις τους από το Παγκόσμιο Κύπελλο, τα φαβορί, τις εκπλήξεις και τους παίκτες που ξεχώρισαν.

«Η Γαλλία έχει τον πρώτο λόγο»

Κοινός παρονομαστής στις εκτιμήσεις των δύο ήταν η Γαλλία. Ο Βασίλης Πάλμας εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι «τρικολόρ» έχουν δείξει μέχρι στιγμής την ποιότητά τους και διαθέτουν όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσουν μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Στέφανος Στεφάνου, δηλώνοντας ότι τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για τη Γαλλία. Ωστόσο, δεν έκρυψε πως θα ήθελε να δει μια μεγάλη ανατροπή στην ιστορία του θεσμού.

«Δεν θα με πείραζε καθόλου είτε η Αίγυπτος είτε το Μαρόκο να έσπαζαν την παράδοση. Κάποτε πρέπει να δούμε και μια αφρικανική χώρα να φτάνει τόσο ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η άνοδος της Αφρικής

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αφρικανικές ομάδες, οι οποίες, όπως σημείωσαν και οι δύο, παρουσιάζονται πλέον πιο ολοκληρωμένες από ποτέ.

Ο Βασίλης Πάλμας στάθηκε στο πλούσιο ταλέντο που διαθέτουν οι Αφρικανοί ποδοσφαιριστές, εκτιμώντας ότι πολλοί από αυτούς θα αποτελέσουν μεταγραφικούς στόχους κορυφαίων συλλόγων.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Στεφάνου εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αφού αρκετοί Αφρικανοί ποδοσφαιριστές αναπτύσσονται μέσα από τις ακαδημίες και τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

«Παλιότερα οι αφρικανικές ομάδες ξεχώριζαν κυρίως για τα φυσικά τους προσόντα. Σήμερα έχουν εξελιχθεί και τακτικά και τεχνικά, γι' αυτό και έχουν πλέον σταθερή θέση στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη», σημείωσε.

Το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί… υπεραθλητές

Οι δύο καλεσμένοι συμφώνησαν επίσης ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει ριζικά.

Ο Βασίλης Πάλμας τόνισε πως η επιστημονική υποστήριξη, η σωστή προπόνηση και η αθλητική ιατρική επιτρέπουν στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο για περισσότερα χρόνια.

Ο Στέφανος Στεφάνου συμπλήρωσε ότι πλέον «πρέπει πρώτα να είσαι αθλητής και μετά ποδοσφαιριστής», υπογραμμίζοντας πως οι εντάσεις του σύγχρονου παιχνιδιού είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με το παρελθόν.

Ανρί, Μπέκαμ ή Ροναλντίνιο;

Σε πιο χαλαρό κλίμα, οι δύο κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στους Τιερί Ανρί, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Ροναλντίνιο.

Ο Στέφανος Στεφάνου δήλωσε ότι δύσκολα θα άφηνε εκτός τόσο τον Ανρί όσο και τον Ροναλντίνιο, ενώ αποκάλυψε πως για φαγητό θα διάλεγε τον Βραζιλιάνο, αστειευόμενος ότι «μου φαινόταν λιτοδίαιτος, για να μην τρώει από το φαγητό μου».

Ο Βασίλης Πάλμας συμφώνησε στην ποδοσφαιρική επιλογή, όμως για το τραπέζι επέλεξε τον Ανρί, εξηγώντας με χιούμορ ότι αυτή την περίοδο προσέχει ιδιαίτερα τη διατροφή του.

«Η Αργεντινή είναι το φαβορί»

Λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Αίγυπτο, ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε ξεκάθαρο φαβορί την Αργεντινή.

Όπως ανέφερε, η «αλμπισελέστε» διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, ο οποίος, όπως είπε, δείχνει να διανύει μια «δεύτερη νιότη». Παράλληλα, αναγνώρισε την αξία της Αιγύπτου και του Μοχάμεντ Σαλάχ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στις αφρικανικές ομάδες εξακολουθεί να λείπει η τακτική ωριμότητα στις λεπτομέρειες που κρίνουν τους μεγάλους αγώνες.

Το συμπέρασμα και των δύο ήταν πως το Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι στιγμής προσφέρει υψηλού επιπέδου ποδόσφαιρο, νέες ιστορίες και πολλές εκπλήξεις, με τη συνέχεια να προμηνύεται ακόμη πιο συναρπαστική.



