Η Τράπεζα Κύπρου, μέσω ανάρτησης, ενημέρωσε το κοινό για απόπειρες τηλεφωνικής απάτης και καλεί τους πελάτες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτες κλήσεις που αποσκοπούν στην υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.



Όπως αναφέρεται, επιτήδειοι καλούν προσποιούμενοι ότι είναι από το Κέντρο Εξυπηρέτησής μας και εμφανίζεται ο αριθμός 22128000.



Η ανάρτηση της Τράπεζας Κύπρού: