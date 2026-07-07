Με τις αποσκευές γεμάτες μηνύματα και νοήματα, αλλά και την ιστορική συνέχεια χιλιάδων χρόνων, αναχώρησε η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού το μεσημέρι της Τρίτης 7 Ιουλίου από το Λιμάνι της Λεμεσού με προορισμό τον Πειραιά. Γύρω στα 60 μέλη της Πρωτοβουλίας, με 40 μοτοσικλέτες και διάθεση για μεταλαμπάδευση των αρχών και των αξιών που κουβάλησε ο Τάσος και ο Σολωμός, μπήκαν στο καράβι που πραγματοποιεί το μεγάλο ταξίδι για τον ελλαδικό χώρο.

Τριάντα χρόνια μετά τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, οι μοτοσικλετιστές ετοιμάστηκαν για ένα μεγάλο οδοιπορικό που θα διασχίσει ονόματα γνωστά στον ελλαδικό χώρο: Την Κερύνεια Αχαΐας, τον Καραβά των Κυθήρων, τη Σαλαμίνα της Αττικής, τη Ρόδο, το Καστελόριζο, αλλά και την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού αναμένεται να πραγματοποιθούν δεκάδες εκδηλώσεις, ονοματοδοσίες οδών Ισαάκ-Σολωμού, ενώ υπάρχει ανυπομονησία για την αντάμωση με τις τοπικές κοινωνίες που εξέφρασαν ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για την άφιξη της Πρωτοβουλίας.

Στο Λιμάνι της Λεμεσού η συγκίνηση ήταν μεγάλη, με τη μητέρα και την κόρη του Τάσου όπως πάντα παρούσες, σε αυτό το μεγάλο ταξίδι που φωνάζει για απόδοση δικαιοσύνης. Οι μοτοσικλετιστές τοποθέτησαν στις μοτοσικλέτες και τα γιλέκα τους όλα τα κατεχόμενα χωριά του τόπου μας, για να τα κουβαλήσουν σε κάθε γωνιά αυτού του μεγάλου οδοιπορικού, που θα καταλήξει αρχικά στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, έπειτα στο Προεδρικό Μέγαρο και φυσικά στο κατοχικό οδόφραγμα της Δερύνειας, πριν το τριακοστό ετήσιο μνημόσυνο του Τάσου και του Σολωμού.

Κύριο αίτημα της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, τριάντα χρόνια μετά τις δολοφονίες, παραμένει η εκτέλεση των διεθνών ενταλμάτων σύλληψης των καταζητούμενων ως δολοφόνων των δύο ηρώων και αυτό θα εκφραστεί και σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.